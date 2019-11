Gentse skyline verandert voorgoed: ‘storende’ Rabottoren gaat tegen de grond

De vergunning om de laatste Rabottoren te slopen, is binnen. In het voorjaar van 2020 zal een iconisch stukje van de Gentse skyline voorgoed verdwenen zijn.

De eerste twee woontorens op de site werden de voorbije jaren al gesloopt. De blokken waren meer dan veertig jaar oud en versleten. Een deel van de lage nieuwbouw staat er al.

Nu gaat ook de laatste Rabottoren tegen de grond. Het schepencollege leverde daar vorige maand een vergunning voor af.

Anonieme bewoners

‘De torens brengen de leefbaarheid in de wijk in het gedrang en produceren anonieme bewoners’, klinkt het in het besluit. ‘Met de sloop wordt de skyline een stuk kwaliteitsvoller. Jarenlang waren de drie woonblokken zeer contrasterend en storend ten opzichte van de Rabotwijk.’

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent steekt 20,6 miljoen euro in het project. De sloop start in februari. Gespecialiseerde firma’s zullen asbest weghalen uit de toren, die vervolgens door een ‘knabbelkraan’ laag per laag wordt afgebroken. Omdat de toren dicht bij de stadsring staat, moet dat slopen heel voorzichtig gebeuren. Ten laatste tegen 2023 moet de nieuwbouw met 140 woningen er staan.

Brandweer

Eerst wordt het lege gebouw nog gebruikt door de Gentse brandweer als oefenterrein. ‘Het is interessant voor hen omdat er blijkbaar niet veel leegstaande hoogbouw is in de stad’, zegt Arno Morsa, woordvoerder van WoninGent.