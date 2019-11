Opgelet: keuzemenu van 112 werkt niet bij oude telefoons

‘Niet alle telefoontoestellen zullen het keuzemenu kunnen bedienen, waarop bellers vanaf 11 februari 2020 belanden als ze het noodnummer 112 bellen’, zo waarschuwt Proximus.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) kondigde vorige week aan dat bellers van het noodnummer 112 vanaf volgend jaar via keuzetoetsen zullen moeten kiezen om doorgeschakeld te worden met politie, brandweer of de ambulance.

Proximus vraagt nu in een brief aan haar klanten om vooraf hun toestel te controleren via een gratis telefoonnummer. ‘Een aantal toestellen is niet compatibel met de technologie’, verduidelijkt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Het gaat om oudere toestellen met bijvoorbeeld een draaischijf, maar ook om toestellen met druktoetsen.

Het nieuwe 112-systeem werd al getest in de provincies West-Vlaanderen en Namen. ‘Daarbij bleek dat minder dan 2 procent van de toestellen problemen ondervond’, weet Proximus.

‘Belangrijk: het zal altijd mogelijk blijven om de hulpdiensten te bellen’, benadrukt Proximus. Wie geen keuze intoetst, wordt na een tiental seconden toch verbonden met een operator. Voor iemand in nood kan dat uiteraard een eeuwigheid lijken. ‘Als uw toestel niet compatibel blijkt, raden we daarom toch voor alle veiligheid aan om een nieuw toestel te kopen’, aldus Proximus

INFO

Wie zijn toestel wil testen, kan gratis bellen naar het nummer 0800/2.123