‘Gert late night’ keert pas in 2020 terug

Gert Verhulst en James Cooke zijn duidelijk nog niet uitgepraat: in het voorjaar van 2020 komt er namelijk een nieuw seizoen van Gert late night. Wellicht komt dat in april en mei op tv.

De komende weken heeft Verhulst het al bijzonder druk met de afscheidstournee van Samson en Gert. Dat is meteen ook de reden waarom er dit jaar geen Gert last year is in de week voor Kerstmis. Het was praktisch onmogelijk om voor de opnames een kleine week naar de Ardennen te trekken.

In januari en februari zijn Gert en James ook drukbezet, want dan spelen ze samen met Karen Damen een hoofdrol in Chateau Cupido, een theaterstuk dat ze in het Antwerpse Theater Elkerlyc opvoeren.