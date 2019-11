Opa van Max Verstappen overleden

Frans Verstappen, vader van Jos en opa van Max Verstappen, heeft maandag op tweeënzeventig-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloren.

De zeventiger kende al langer gezondheidsproblemen en bracht de laatste momenten van zijn leven door in een hospice. Ondanks dat Frans de laatste jaren een paar keer in het nieuws kwam door de moeilijke relatie met zijn zoon en kleinzoon was hij toch bovenal een fiere opa.

Dat blijkt ook uit zijn reactie tegenover het ‘AD’ na de eerste overwinning van Max in Spanje in 2016.

“Hier zijn geen woorden voor. Wat dat manneke allemaal doet en presteert! Ik heb altijd gezegd: geef Max een goede auto en hij laat het zien. Toen hij in de race aan kop kwam, wist ik: dit geeft hij niet meer uit handen. En toen hij over de finish kwam, stonden de traantjes in mijn ogen,” aldus een fiere opa.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: