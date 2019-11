EU bereikt akkoord over begroting voor 2020

In het geschil over de Europese begroting voor 2020 is maandagavond een akkoord bereikt. Regeringsvertegenwoordigers uit de 28 lidstaten kwamen met de Europarlementsleden overeen om volgend jaar meer dan 153,6 miljard euro uit te keren. Daarnaast wordt ook extra geld uitgetrokken voor onder andere de klimaatverandering, de strijd tegen de jeugdwerkloosheid en de digitalisering.

De financiële middelen ter ondersteuning van kandidaat-lidstaat Turkije worden met ongeveer 85 miljoen euro verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen, verklaarde het Duitse Europarlementslid Monika Hohlmeier. Rekening houdend met de situatie op het vlak van persvrijheid en de rechtsstaat in het land, zou er enkel geld gaan naar het maatschappelijk middenveld, het Erasmus-uitwisselingsprogramma en naar voorzieningen voor de Syrische vluchtelingen in Turkije.

Vrijdagavond liepen de onderhandelingen over de begroting tussen de lidstaten en de Europarlementsleden nog op niets uit. De tegenstelling was klassiek: het parlement probeerde traditiegetrouw meer geld uit de brand te slepen terwijl de lidstaten de uitgaven wilden intomen. Zo verdedigde het parlement een budget van 159,1 miljard euro, terwijl de regeringen het hielden op 153,1 miljard euro. De EU-lidstaten hadden ook 4 miljard euro gereserveerd voor onvoorziene uitgaven zoals de gevolgen van een harde Brexit of de mogelijkheid dat Turkije extra Europese steun nodig zal hebben voor de opvang van vluchtelingen.

Dat 2020 ook het laatste jaar is van de huidige financiële meerjarenbegroting gaf aan de clash tussen parlementsleden en ministers dit jaar een extra dimensie. De begroting van 2020 wordt immers de referentie indien beide instellingen het volgend jaar niet eens zouden geraken over de inkomsten en uitgaven van 2021 tot 2027.