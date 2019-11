Fraude kost Belgische bedrijven gemiddeld 200.000 euro

Foto: Christian Wiediger on Unsplash

Dit jaar zijn 10 procent minder bedrijven in België getroffen door fraude, maar de verliezen lopen wel 30 procent hoger op. Dat blijkt uit een studie van consultancykantoor BDO bij 200 Belgische bedrijven.

Een op de vijf Belgische bedrijven werd in de voorbije vijf jaar minstens één keer het slachtoffer van fraudepraktijken, zegt BDO. 'Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het gevaar van fraude. Ze nemen meer maatregelen en slagen er duidelijk in om meer pogingen te verijdelen. De bewustwording zorgt er bovendien voor dat fraudeurs minder snel hun kans wagen. Ze gaan pas over tot actie als ze denken een 'grote slag' te kunnen slaan.'

Gemiddeld verliest een bedrijf 200.000 euro aan fraude.

Interne fraude

Cybercriminaliteit is de populairste vorm van fraude, maar het levert niet de grootste buit op. Interne medewerkers die frauderen, gaan lopen met zes keer hogere bedragen dan wanneer iemand van buiten het bedrijf fraudeert. De schade door interne fraude loopt op tot 370.000 euro. Interne fraude is in België goed voor 45 procent van de gevallen. 'Interne medewerkers kunnen jaren hun gang gaan - en dus veel meer geld opstrijken - voordat de fraude wordt vastgesteld', weet BDO.