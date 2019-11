Sydney gehuld in giftige nevel, brandweer zet zich schrap voor nog meer brandgevaar

Uit officiële cijfers blijkt dat de luchtvervuiling door de wekenlange bosbranden in de Australische miljoenenstad Sydney een gevaarlijk niveau bereikt.

De Australische miljoenenstad Sydney is dinsdag gehuld in een dikke, giftige nevel en er hangt een doordringende brandlucht. Oorzaak zijn de vele bosbranden die nu al weken de deelstaat New South Wales teisteren. Met pieken fijn stof die in sommige stadsdelen tot wel 20 keer hoger liggen dan in Jakarta of Peking, bereikt de luchtvervuiling een gevaarlijk niveau.

Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Wie toch naar buiten moet, draagt best een masker dat mond en neus bedekt, luidt het. Zware fysieke inspanningen worden afgeraden, vooral voor wie last heeft van astma of andere ademhalingsproblemen.

Brandgevaar neemt toe

Intussen beleven drie Australische deelstaten nog altijd bange, moeilijke dagen. Zeer hoge temperaturen en een sterke wind doen het brandgevaar nog verder toenemen. Sinds de start van het bosbrandenseizoen kwamen in New South Wales al zes mensen om het leven. Honderden huizen gingen in vlammen op.

De komende dagen is geen verbetering in zicht. Verwacht wordt dat het kwik op vele plaatsen rond de 40 graden Celsius zal schommelen. Gecombineerd met een droge lucht en windsnelheden van 65 kilometer per uur en meer, stijgt zo het risico op nieuwe branden.

Zo'n 1.400 brandweerlieden bestrijden in New South Wales nog ongeveer 50 bosbranden. De bosbrand die Sydney het dichtst is genaderd, ligt zo'n 100 kilometer ten noordwesten van de stad en legde al 138.000 hectare in de as, waaronder een deel van het Wollemi National Park.