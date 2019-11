‘WeWork gaat 4.000 mensen ontslaan’

WeWork, het Amerikaanse kantoorverhuurbedrijf, staat op het punt 4.000 mensen aan de deur te zetten. Het zou de ontslagen begin deze week aankondigen.

Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Sommigen spreken zelfs over 5.000 tot 6.000 mensen.

WeWork was ooit een lieveling van de Amerikaanse start-upscene. Het huurt kantoorruimte, vertimmert die en verhuurt die door als flexibele werklocaties. Maar de grote verliezen die het bedrijf opstapelde – 1,25 miljard dollar het afgelopen kwartaal – en de gecontesteerde managementstijl van de flamboyante oprichter, Adam Neumann, bracht het in de problemen.

Een beursgang werd in allerijl afgeblazen en aandeelhouder Softbank moest diep in de buidel tasten om het bedrijf boven water te houden.