Californië klaagt e-sigarettenproducent Juul aan

De controversiële producent van e-sigaretten Juul Labs is door de Amerikaanse staat Californië aangeklaagd omdat het zijn reclame specifiek op tieners richt. Eerder stapten diverse scholen, ouders van tieners en andere partijen al naar de rechter.

Juul Labs, de grootste fabrikant van elektronische sigaretten in de Verenigde Staten, maakte vorige week bekend dat het zwaar moet snijden in zijn personeelsbestand, nadat het bedrijf en de vapingindustrie als geheel in opspraak raakte na mysterieuze gezondheidsproblemen bij klanten. Steeds vaker worden sterfgevallen toegeschreven aan de e-sigaret of ‘damp­sigaret’ van Juul.

De FDA (Food and Drug Administration) stelde eerder dat Juul zonder gedegen bewijs beweert dat zijn producten veiliger zijn dan gewone sigaretten.

Maar dat zijn niet de enige kopzorgen voor de bedrijf. Juul Labs heeft nu ook een rechtszaak aan zijn been die veel geld kan kosten omdat het zijn marketingcampagnes specifiek op jongeren zou richten.

Juul profileert zich van de start immers als een bedrijf met een missie, namelijk ‘om het leven van één miljard volwassen rokers wereldwijd te veranderen en uiteindelijk sigaretten uit te roeien’. Dat staat echter haaks op de vele getuigenissen van jongeren die zijn beginnen te dampen met Juul, zonder eerst gerookt te hebben.

Juul heeft altijd ontkend dat het zich op jongeren zou hebben gericht.

Het bedrijf nam vorige maand de beslissing om meerdere populaire smaken uit zijn assortiment te halen, in afwachting van een onderzoek door de FDA. In sommige Amerikaanse steden en staten wordt het merk ook al uit de schappen geweerd.

De onderneming is eveneens in diverse Europese landen actief. In de Belgische versie ligt de dosering nicotine lager dan die in de VS, conform de Europese richtlijn.