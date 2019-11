Een jaar gele hesjes: 'De ogen zijn opengegaan'

De gele hesjes bestaan een jaar. Een jaar vol protesten, geweld en afkalvende steun.

Frankrijk-correspondente Jolien De Bouw volgt de gele hesjes vanaf het begin. Ze zag hoe rotondes van het ene op het andere moment volstroomden, hoe steeds meer automobilisten gele hesjes op hun dashboard legden en hoe het geweld tijdens de protesten toenam. Hoe staat de beweging er een jaar na haar ontstaan voor?

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Jolien De Bouw | Host Alexander Lippeveld | Redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.