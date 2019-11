Mustang gaat strijd aan met Tesla

De Amerikaanse autobouwer Ford gaat de strijd aan met Tesla, en komt met een elektrische versie van een iconische Amerikaanse wagen: de Mustang.

De Mustang Mach-E wordt een elektrische SUV-variant van de iconische Ford Mustang, bekend uit de beroemde achtervolgingscene uit de film ‘Bullit’ met Steve McQueen. Het maakte de tweedeurs sportwagen, met galopperende pony als logo, wereldberoemd.

De elektrische versie van de wagen zal eind volgend jaar aan de eerste klanten worden geleverd, en zal 44.000 dollar (39.700 euro) kosten en heeft een rijbereik van 370 kilometer. In het eerste jaar wil het 50.000 van bouwen en verkopen in de VS en Europa.

Met de wagen hoopt Ford in te haken op de honger bij het publiek voor SUV’s, en de bekendheid van de naam Mustang. Ford opent daarmee de aanval op onder meer Tesla, maar ook op sportwagenbouwers als Porsche die volgend jaar met zijn elektrische Taycan komt.