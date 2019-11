De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, verklaarde dat de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet ingaan tegen het internationaal recht.

In een juridische opinie noemde het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1978 de nederzettingen in de bezette gebieden ‘inconsistent met het internationaal recht’. Volgens een uitgelekte toespraak is ‘de harde waarheid’ volgens Pompeo ‘dat er nooit een juridische oplossing voor het conflict zal zijn’. ‘Argumenten over wie er juist of fout is inzake internationaal recht zullen niet tot vrede leiden.’

Volgens Pompeo moeten Israëli’s en Palestijnen samen onderhandelen over het definitieve statuut van de Westoever. Eerder erkenden de VS onder president Trump Jeruzalem al als de hoofdstad van Israël en de Golan als Israëlische grondgebied.

De beslissing van Pompeo is volgens de Israëlische krant Haaretz een overwinning voor Benjamin Netanyahu, die tevergeefs probeerde een regering te vormen en nu afwacht of zijn uitdager Benny Gantz er wel in slaagt een meerderheid op de been te brengen. Nog volgens de krant drong de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, sterk aan op zo’n beslissing. Voor hij ambassadeur werd, was Friedman een belangrijke donor van de joodse nederzettingen.

Netanyahu verwelkomt de beslissing in een reactie als ‘de rechtzetting van een historische fout’.

De Palestijnen argumenteren dat de Israëlische nederzettingen de kansen op een tweestatenoplossing ondermijnen. Saeb Erekat, de Palestijnse onderhandelaar, noemde de beslissing ‘onverantwoordelijk’. De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde voor ‘gevaarlijke gevolgen’.

Het Europees Hof van Justitie besliste vorige week nog dat de etiketten op producten die afkomstig zijn uit de nederzettingen moeten vermelden dat ze afkomstig zijn uit bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever of de Golanhoogte. Op die plekken vestigde Israël zich volgens het Hof ‘in strijd met de regels van het algemene internationale humanitair recht.’