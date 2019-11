Kylie Jenner verkoopt cosmeticamerk aan Coty

Ze was al de jongste miljardair ooit, en nu kan Kylie Jenner nog eens 600 miljoen dollar bijschrijven op haar bankrekening. De realityster heeft een meerderheidsbelang in haar cosmeticamerk verkocht aan Coty.

Coty Inc. heeft voortaan 51 procent van de aandelen in handen van Kylie Cosmetics, het cosmeticamerk dat Kylie Jenner als tiener lanceerde in 2015. De multinational die onder andere Wella, Rimmel, CoverGirl, Max Factor en Bourjois in zijn portefeuille heeft zitten, had al langer interesse in het bedrijf van Jenner, dat wordt geschat op een waarde van 1,2 miljard dollar.

De 22-jarige Jenner, de jongste van de Kardashian-Jenner-zussen die wereldberoemd werden door het televisieprogramma Keeping up with the Kardashians, blijft wel aan boord, aldus het bedrijf. Jenner is vooral waardevol als uithangbord. Met meer dan 150 miljoen volgers op Instagram heeft het cosmeticamerk geen grote advertentiebudgetten nodig om zijn spullen aan de man te brengen.

Volgens Coty kan het cosmeticamerk van Jenner de sector doen heropleven. De producten van Jenner waren volgens het bedrijf in de afgelopen maanden goed voor een omzet van 180 miljoen dollar. De overname zou in het derde kwartaal van het fiscaal jaar 2020 (1 oktober 2019-30 september 2020) afgerond zijn.