Von der Leyen kan van start op 1 december

Oliver Varhelyi, de Hongaarse ambassadeur bij de EU, is goed genoeg bevonden om de portefeuille voor uitbreiding op te nemen in de Commissie-Von der Leyen. Dat besliste de commissie Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement.

De sociaaldemocraten en liberalen hadden Varhelyi vorige week donderdag tijdens zijn hoorzitting nog een onvoldoende gegeven, waardoor hij extra schriftelijke vragen moest beantwoorden. Ze wilden vooral garanties van Varhelyi dat hij geen orders zou ontvangen van de Hongaarse premier Viktor Orban, die in Bakoe verklaard had dat Varhelyi zich positief zou opstellen tegenover Turkije en Azerbeidzjan.

Varhelyi verzekerde op papier dat hij geen toegevingen zal doen inzake respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat voor die twee landen en dat hij zich door geen enkele Europese leider dan ook zal laten beïnvloeden. Dat volstond voor de sociaaldemocraten en de liberalen, die beseften dat ze geen belang hadden bij verder uitstel van de nieuwe Commissie waarin ze cruciale posten mogen bekleden.

Vorige week donderdag was binnen de twee fracties al te horen dat ze de Hongaarse kandidaat zouden laten passeren. Sommige sociaaldemocratische Europarlementsleden konden hun ongenoegen toch niet verbergen: ‘Varhelyi heeft onze bezorgdheid over het feit dat hij een risico is als Commissaris, niet weggenomen’, zei de Nederlandse Kati Piri. ‘Ons groen licht is geen blanco cheque.’

De weg ligt nu open voor een stemming in het Europees Parlement volgende week woensdag over de nieuwe Commissie. Daarvoor is een meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Als dat lukt, kan de nieuwe Commissie-Von der Leyen met een maand vertraging op 1 december van start gaan. Dat zal gebeuren zonder een Britse eurocommissaris. Londen weigert een vertegenwoordiger af te vaardigen, ook al is de Brexit nog geen feit.