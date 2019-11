Britse politie onderzoekt of Boris Johnson loog over relatie met zakenvrouw

Bij de Britse politie loopt een intern onderzoek naar premier Boris Johnson. Bedoeling is om uit te maken of hij zich als voormalig burgemeester van Londen wel correct heeft gedragen door twee relaties te verzwijgen. Er is sprake van een mogelijk belangenconflict.

De zaak rond de Amerikaanse zakenvrouw Jennifer Arcuri houdt de Britten al langer bezig. Zo zou zij tegen het advies van de raadgevers van Johnson in herhaaldelijk meegeweest zijn op handelsmissies, en kreeg haar bedrijf voor 100.000 pond subsidies, ondanks dat Arcuri al naar de VS was verhuisd.

Arcuri herhaalde dit weekend in een fel opgemerkte reportage op ITV dat er volgens haar niets verkeerd gebeurd was. Over de aard van haar relatie van Johnson wou ze zich niet uitlaten, al gaf ze wel aan dat haar hart ‘gebroken’ is sinds Johnson haar ‘als een vluchtige onenightstand’ negeert. Johnson zou Arcuri niet meer willen spreken: recent hing hij de telefoon op, zei ze in de reportage.

Zwanger

De aard van hun relatie doet er echter wel toe, merkt The Guardian op. Johnson had immers eerder een buitenechtelijke relatie met een adviseur van de Londense stadsdiensten. Helen Macintyre werd zwanger, maar haar verzoek om de geboorte van hun buitenechtelijk kind geheim te houden werd door de rechter afgewezen. Johnson gaf toen toe dat hij als burgemeester de regels over belangenvermenging niet helemaal correct had opgevolgd, en zwoer toen dat hij de regels wel zou naleven.

Woord gehouden?

Door de zaak-Arcuri rijzen nu twijfels of Johnson wel zijn woord heeft gehouden, en de regels dit keer wel correct heeft opgevolgd. Dat moet de interne onderzoeksdienst van de Britse politie nu uitmaken: als burgemeester was Johnson in die periode immers verantwoordelijk voor het Londense korps. Die dienst moet nu uitmaken of er voldoende reden is om Johnson aan te klagen.