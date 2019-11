Man krijgt tien jaar cel voor beramen aanslag op Geert Wilders

De 27-jarige Pakistaan Junaid I. is in Nederland veroordeeld tot tien jaar cel voor het voorbereiden van een aanslag op PVV-leider Geert Wilders.

Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de leider van de rechtspopulistische partij PVV had uitgeschreven. De rechtbank acht de 27-jarige man schuldig aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk.

De straf is flink hoger dan de zes jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat heeft volgens de rechter onder meer te maken met de ernst van de feiten en het herhalingsgevaar. ‘De verdachte heeft in meerdere gesprekken aangegeven dat het doden van Wilders een goede daad zou zijn. Ook vertelde hij dat deze rechtszaak hem in Pakistan een positief imago geeft.’

In telefoongesprekken met zijn moeder vertelde I. over zijn missie, ook nadat hij wist dat de cartoonwedstrijd was afgelast. De rechtbank gelooft daarom niets van de verklaring van I. dat hij enkel naar Nederland reisde om de wedstrijd te stoppen.

Als I. daadwerkelijk een aanslag had gepleegd, zou dit volgens de rechter ‘de fundamentele politiek’ in Nederland hebben ontwricht.

De advocaat van I. heeft al laten weten dat in beroep gaan ‘in de lijn van verwachting’ ligt, maar ze moet het nog met haar cliënt bespreken.

I. werd vorig jaar augustus opgepakt op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider. Dat filmpje is door ruim 153.000 mensen gezien en 14.000 keer gedeeld.