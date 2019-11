Hangbrug in Frankrijk stort in door te zware vrachtwagen

Bij de instorting van een brug over de rivier de Tarn in Frankrijk is maandag minstens één dode gevallen, zo blijkt uit berichten in Franse media. Een 15-jarige kwam om, zeven anderen raakten gewond.

De hangbrug in Mirepoix-sur-Tarn ten noorden van Toulouse stortte in tussen 08.00 en 08.30 uur. Een vrachtwagen en twee personenwagens zijn naar beneden gestort.

De vrachtwagen zou zwaarder hebben gewogen dan toegestaan (19 ton). Toen hij de brug opreed, ging die helemaal naar beneden.

Foto: EPA-EFE

In een personenwagen bevond zich een tiener van vijftien jaar met één van zijn ouders. De adolescent kwam om. Zeven andere mensen zouden gewond zijn geraakt. De hulpdiensten zouden meerdere mensen zoeken.

De brug werd gebouwd in 1935, was 150 meter lang en vijf meter breed, en werd in 2003 gerenoveerd. Ze verbindt Mirepoix-sur-Tarn en Bessières met elkaar.

De D71 is door het incident onderbroken. Mensen worden verzocht de omgeving te mijden en de hulpdiensten hun werk te laten doen. Er komt een onderzoek naar de staat van de stalen brug, de prefect van het departement Haute-Garonne heeft zich ter plaatse begeven.