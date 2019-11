KBC stelt zijn app open voor niet-klanten

KBC Groep gaat ‘ergens in december’ zijn mobiele app openstellen voor niet-klanten. Daardoor kunnen die allerlei dagelijkse diensten regelen vanuit de KBC-app zonder er klant te zijn.

KBC zegt dat de stap past in de evolutie naar het aanbieden van een platform. Het aanbieden van allerlei digitale diensten vanuit één enkele ‘moederapp’ bestaat al ettelijke jaren in China. Tencent heeft er van WeChat de belangrijkste platform-app gemaakt. Spelers als Facebook begonnen enkele jaren geleden dat model te kopiëren.

KBC Mobile, die voor zijn bestaande klanten al aan de weg timmerde van het concept van een platform, gaat dat nu ook open stellen voor niet-klanten. Die kunnen dan ook diensten van derden die KBC op zijn app aanbiedt, gebruiken. Vaak gaat het om mobiele diensten zoals aankoop van een trein-ticket (NMBS), een ticket voor tram of bus (De Lijn), of parkeerdiensten (4411; Qpark...).

KBC kopieert ook het idee van ING Bank om klanten allerlei (cashback)kortingen voor te stellen voor aankopen bij handelaars die ze verrichten vanuit de KBC-app. ‘Het verschil met ING is dat wij zelf de kortingen onderhandelen met de leveranciers. En we stellen niet alleen kortingen voor van nationale merken maar ook van lokale handelaars. Op die manier steunen we de Vlaamse economie’, zegt Karin Van Hoecke, directeur digitale transformatie KBC België.

Strijdtoneel

De aankondiging van KBC bevestigt nog maar eens dat de app meer en meer het strijdtoneel wordt tussen de banken. Het is een middel om relevant te blijven én klanten te lokken. Op het kleinste scherm van de consument, de smartphone en/of slim uurwerk, is de plaats beperkt. Een platform-app heeft het voordeel dat niet een hele reeks aparte apps moeten geïnstalleerd worden, maar één app kan volstaan om toegang te krijgen tot allerlei dagelijkse diensten. Bij WeChat gaat dit vrij ver en worden ook allerlei afspraken inzake courante diensten via de app aangeboden, zoals het kiezen van een tijdslot voor je bezoek bij je kapper.

KBC zegt de eerste te zijn in België die zijn app openstelt voor niet-klanten. Maar ook andere banken laten zich niet onbetuigd. Belfius heeft een aparte klusjesdienst in het leven geroepen en gaat ook ver in zake alles wat met de auto te maken heeft (verzekering, aangifte ongeval, herstelling in de garage). Bij KBC was dat laatste een aparte app (KBC Assist), maar die gaat nu ook opgaan in de moederapp.

KBC hoopt dat wie de app gebruikt om bijvoorbeeld dienstencheques te bestellen, ook een zichtrekening gaat openen bij KBC. Dat kan digitaal vrij snel. Eén dienst die KBC gisteren voorstelde, de digitale kluis, is alvast enkel toegankelijk voor klanten die een betalende zichtrekening hebben bij de bank.