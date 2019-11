België heeft één nieuw tweesterrenrestaurant

Culinair België hoopte er na acht jaar een nieuw driesterrenrestaurant bij te krijgen, maar dat was niet het geval. Er komt (slechts) één tweesterrenrestaurant bij. Het Lommelse restaurant Cuchara krijgt een tweede ster in de nieuwe Michelingids.

Acht jaar is het al geleden dat ons land er een nieuw driesterrenrestaurant bij kreeg. En dat blijft voorlopig nog een jaartje zo. Het Hof Van Cleve, het restaurant van chef Peter Goossens in Kruisem, behoudt zijn drie sterren en blijft zo op eenzame hoogte; geen enkele andere chef krijgt de ultieme beloning dit jaar toegekend in de Michelingids. Verschillende restaurants, zoals Bon Bon (Christophe Hardiquest), L'Air Du Temps (Sang-Hoon Degeimbre), La Source (Ralf Berendsen) en The Jane (Nick Bril) werden wel getipt als potentiële kandidaten.

Er is wel één nieuw tweesterrenrestaurant in de nieuwe gids. Het gaat om Cuchara, het restaurant van de Lommelse chef Jan Tournier. Het restaurant kreeg in 2013 een eerste ster en komt nu nog een schavotje hoger te staan. De kookstijl van Tournier werd in het verleden wel eens vergeleken met die van René Redzepi van het Kopenhaagse restaurant Norma, de pionier van bio, loco en eco. Zelf omschreef hij zijn stijl eerder als 'creatief en eenvoudig'. 'Ik word lyrisch als ik erin slaag om met één product een topgerecht te maken', zei hij in een interview.

Eén ster

Verschillende chefs vielen voor het eerst in de prijzen. Opvallend: Bistro L.E.S.S, het project van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens met chef Ruige Vermeire op het Brugse Zand, viel onmiddellijk in de smaak bij de Michelininspecteurs. Verder krijgt ook het Gentse Souvenir van chef Vilhjalmur Sigurdarson, een leerling van Kobe Desramaults, een ster. Souvenir viel vorig jaar al eens in de prijzen als nieuwkomer van het jaar.

Ook EssenCiel, het Leuvense restaurant van Niels Brants, en Sir Kwinten van Glenn Verhasselt krijgen een ster achter hun naam. Idem voor restaurant Ogst (Hasselt) en La Canne en Ville in het Brusselse Elsene. Vanaf vandaag prijkt een eerste ster op hun gevel.

De ‘Young Chef Award’ van Michelin gaat dit jaar naar twee jonge chefs: Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard van het restaurant Le Gastronome in Paliseul. Ze ontvingen een kwartiertje later ook hun eerste ster en mochten opnieuw het podium op.

Verliezers

Het interessantste luik aan de voorstelling van de Michelingids is misschien wel wie allemaal een ster verliest. Opmerkelijk is dat het tweesterrenrestaurant La Villa in the Sky, uit het Brusselse Elsene, een ster verliest (van twee naar een). Ook Mosconi in Luxemburg daalt van twee naar één. Het restaurant Bartholomeus uit Knokke-Heist, trekt er eind dit jaar de stekker uit. Ze leveren dan ook hun beide sterren in.

Verschillende Vlaamse restaurants moeten ook hun enige ster inleveren. Het gaat ondermeer om Jan Van den Bon in Gent, Berto uit Waregem, D’Oude Pastorie uit Lochristi en Terborght in Huizingen. In Wallonië moet La Villa des Bégards uit Embourg de ster afgeven, in Luxemburg gaat het om Toit pour Toi.