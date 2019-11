Jongere (16) die opriep tot raid in Antwerpen geplaatst in instelling

De jeugdrechter in Antwerpen heeft afgelopen weekend een 16-jarige geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat meldt het parket van Antwerpen. De tiener zou beschouwd kunnen worden als aanstoker van een plan om een raid uit te voeren op winkels in de Antwerpse binnenstad.

De Antwerpse politie arresteerde vrijdag zeventien jongeren die de intentie hadden om verschillende winkels in de omgeving van de Antwerpse binnenstad te plunderen. Ze waren via sociale media op de hoogte gekomen van de actie. Alle betrokkenen waren minderjarigen, op één persoon na.

De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd vrijdagnamiddag al gearresteerd. In de vooravond werden 16 jongeren andere jongeren opgepakt. Ze werden enkele uren van hun vrijheid beroofd en mochten daarna beschikken.

Het parket Antwerpen besliste om de vermeende aanstoker voor te leiden bij de jeugdrechter voor poging tot diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon. Daarnaast werd hem ook leiderschap van een criminele organisatie ten laste gelegd. De 16 jongeren zullen in de loop van deze week verhoord worden. Het verdere onderzoek zal duidelijk moeten maken of de jongeren ingegaan waren op de oproep en daarom op die plaats hadden verzameld. Na de verhoren zal het parket beslissen over het verdere gevolg.

Een 14-jarige had drugs op zak. Hij is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling op verdenking van handel van verdovende middelen.

Kritiek

Er was ook kritiek op het optreden van de politie. Een van de opgepakte jongens was de 14-jarige Ayoub L. Volgens zijn zus werd hij onterecht meegenomen door de politie. Op Twitter deed ze haar beklag over wat er zich vrijdag heeft afgespeeld. De familie werd pas uren later op de hoogte gebracht dat de jongen gearresteerd was.

Ayoub en zijn vrienden werden vrijdagavond opgepakt toen een van de jongens een agent aansprak, met de vraag waar de kathedraal was. ‘Voor een schoolopdracht’, klinkt het. De agent kon volgens Zainab niet lachen met de vraag en liet de jongens fouilleren. Vervolgens werden ze samen met andere wildvreemde jongeren in een politiebus geleid.