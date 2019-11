Er zijn op sociale media opvallende beelden opgedoken die zondag werden gefilmd in een bos in Italië. In het Italiaanse Bruneck, niet ver van de grens met Oostenrijk, vloog een elektriciteitskabel in brand, waardoor spetterende vonken het besneeuwde landschap een feloranje gloed gaven. Inwoners krijgen de waarschuwing om het elektriciteitsnet voorlopig niet te zwaar te belasten.

Delen van Oostenrijk werden afgelopen weekend geteisterd door zware sneeuwval en noodweer. Talloze skioorden zijn volledig ingesloten, wegen zijn gesloten en de meeste scholen in Oost-Tirol zijn dicht.