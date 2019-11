Oud stedelijk zwemdok in Mechelen wordt viersterrenhotel

In het voormalig stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein in Mechelen is maandag een gloednieuw viersterrenhotel van de keten Van der Valk geopend. De eerste gasten zullen er maandagavond overnachten.

De locatie is uniek: een groot deel van de vorige eeuw diende het pand als stedelijk zwembad. Bij de renovatie moesten verschillende elementen die naar die tijd verwijzen behouden blijven, zo werd onder meer de oude zwemkom van toen omgevormd tot stijlvolle siervijver.

Het art nouveau-gebouw werd in 1924 geopend als stedelijke badinrichting, maar werd in 2001 gesloten uit veiligheidsoverwegingen. In 2015 werd een herbestemming gezocht voor het dan leegstaand gebouw, Van der Valk kocht het op en bouwde het om tot een viersterrenhotel. Omdat het gebouw een geklasseerd erfgoedmonument is, moesten bepaalde elementen bewaard blijven. ‘Het gaat om verschillende oude tegelpartijen en vloeren, een 50-tal oude douches, deuren, ramen en details in het plafond. En natuurlijk de oude zwemkom’, legt Coen Wohrmann van Van der Valk uit. ‘Het was een moeilijke weg omwille van de erfgoedelementen, maar die maken ons project ook uniek.’

Van der Valk betaalde zo’n 22 miljoen voor de uitbouw van het hotel, 7 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. ‘Bij een nieuwbouw weet je waar je aan begint, hier was dat niet altijd het geval’, zegt Wohrmann. ‘De geschiedenis van het gebouw blijft belangrijk en wij zijn blij dat we daar nu deel van mogen uitmaken. Veel Mechelaars komen aan de deur kloppen en vertellen dat ze hier nog zijn komen zwemmen, wij zijn blij dat ze fier zijn op wat we er nu hebben van gemaakt.’

Het hotel heeft 124 tweepersoonskamers en zes vergaderzalen. Daarnaast is er ook een ruimte waar tot 300 mensen in kunnen feesten, geschikt voor trouwfeesten of communiefeesten. De restaurants en de bar zijn ook toegankelijk voor niet-hotelgasten en bieden een Frans-Belgische keuken aan.

Van der Valk werkt samen met de Mechelse dienst toerisme en biedt arrangementen aan waarbij gasten ook trekpleisters in de stad kunnen bezoeken. De reservaties lopen vlot binnen, eind volgende week zijn alle kamers volzet.

Het hotel is de eerste realisatie van de vernieuwing van het Keerdok, de komende jaren wordt de hele site omgevormd tot nieuwe stadswijk.