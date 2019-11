Bij de voorzittersverkiezingen van CD&V blijven na de eerste ronde nog twee kandidaten over: Sammy Mahdi en Joachim Coens. Coens won de eerste ronde, maar kreeg geen meerderheid achter zich. De overige vijf kandidaten kregen te weinig stemmen, en vallen af.

Dat blijkt na de telling van de stemmen. Joachim Coens behaalde 5.897 stemmen, of 26,2 procent. Mahdi kreeg in de eerste ronde de voorkeur van 4.321 leden, of 19,2 procent. In totaal brachten 22.523 leden hun stem uit, dat is de grootste opkomst ooit.

Aangezien geen enkele kandidaat de vereiste 50 procent van de stemmen haalt, moeten de leden nu kiezen tussen de twee best scorende kandidaten. De leden hebben tussen 20 november en 5 december de tijd om hun stem uit te brengen. Op vrijdag 6 december wordt bekend of Mahdi of Coens de meeste stemmen heeft binnengehaald.

'Ideologie uitdragen'

Mahdi dankte na zijn nominatie voor de tweede ronde 'de leden die blijven geloven in een offensieve christen-democratie. 'Als we onze ideologie op een sterkere manier durven uitdragen, dan kunnen we er weer staan,' zei hij. Hij had ook nog een waarschuwing voor de leden. 'Het is pompen of verzuipen voor onze partij. Ik zal de komende weken en maanden blijven pompen.'

Coens benadrukte van zijn kant dat het nu een kwestie is van het geloof in de politiek te herstellen. 'Ik denk dat deze verkiezingen over meer gaan dan de partij alleen. Als we het vertrouwen in de politiek kunnen herstellen, dan kunnen we ook het vertrouwen in onze partij terugbrengen.'

Andere kandidaten

Naast Mahdi en Coens stelden Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Christophe Vermeulen, Walter De Donder en Raf Terwingen zich vorige maand kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijleider. Bij geen enkele partij waren zoveel kandidaat-voorzitters in de running. De Donder kwam met 15,6 procent nog enigszins in de buurt van Mahdi, maar de rest volgde op ruime afstand: 12 procent voor van Peteghem, 11,6 van Partyka en 11,2 voor Terwingen. Vermeulen kreeg de steun van 4,3 procent van de leden.

Geen breuk

Tijdens de campagne bleven de kandidaten het opvallend eensgezind, al zorgde De Donder even voor opschudding met zijn uitspraak over de ‘ontvolking’ van Antwerpen. Maar geen van de kandidaten toonde zich bereid om een echte breuk te maken met het verleden van de partij. Zo bleef iedereen vasthouden aan het bekende rechten- en plichtenverhaal en het belang van het middenveld.

Iedereen wil ook af van het ‘enerzijds­anderzijds’ en de wollige stijl, maar veel was daar tijdens de eerste ronde nog niet echt van te merken. Als de eerste ronde al één zaak aantoonde, dan is het dat de C in CD&V is helemaal terug is, prominenter dan ooit.

Overige verkiezingen

Naast de partijvoorzittersverkiezing moesten de CD&V-leden de voorbije weken ook stemmen voor samenstelling van de provinciale afdelingen. Ook CD&V senioren kreeg een nieuwe voorzitter. Eric Van Rompuy haalde als enige kandidaat iets meer dan 90 procent van de stemmen.