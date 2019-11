‘De slachtoffers werden volledig genegeerd in interview prins Andrew’

‘Prins Andrew besliste om in het publieke debat te komen door een interview te geven, maar de slachtoffers van Epstein werden compleet genegeerd’, zegt Gloria Allred, advocaat van vijf slachtoffers van Epstein. Haar reactie komt na een veelbesproken interview van Prins Andrew over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein.

‘Het belangrijkste in dit verhaal zijn de slachtoffers, en er werd bijna niets over hen gezegd tijdens het interview’, zegt Allred. ‘Ze werden bijna volledig genegeerd.’ Volgens de advocate is het meest eervolle wat prins Andrew nu kan doen zich vrijwillig aanmelden bij de FBI om mee te werken aan het onderzoek.

Lisa Bloom vertegenwoordigt vijf andere slachtoffers van Epstein, en zegt aan The Guardian dat het interview geen antwoord biedt op de vragen omtrent zijn vriendschap met Epstein. Ze noemde het interview ‘erg ontgoochelend’. ‘Hij mag zichzelf verdedigen en de aantijgingen ontkennen, maar waar zijn de verontschuldigingen voor zijn relatie met een pedofiel?’

Interview

In een tv-interview met de BBC verdedigde prins Andrew zich tegen de beschuldiging dat hij seks had met een 17-jarige. Maar de poging van prins Andrew, het derde kind van de Britse koningin Elizabeth, om zijn vriendschap met de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein uit te leggen en zijn ­blazoen op te poetsen, is mislukt. Epstein werd beschuldigd van kindermisbruik, maar zelfmoord pleegde in de cel.

De prins ontkende dat hij in 2001 seks had met de toen 17-jarige Virginia ­Roberts, die een van Epsteins seksslavinnen geweest zou zijn. Een van de redenen waarom het verhaal van Roberts niet kán kloppen, volgens de prins, is dat ze hem als ‘zweterig’ omschreef. Maar, zegt de prins, in die periode had hij een medische aandoening, waardoor hij niet kon zweten. ­Bovendien, beweert hij, is hij die avond met zijn dochter, prinses Beatrice, naar een Pizza Express-restaurant geweest in Surrey.

Prins Andrew zei ook dat hij de vrouw nooit ontmoet heeft, hoewel er een foto bestaat van de twee waarbij hij haar vasthoudt om haar middel. ‘Ik herinner me niet dat die foto ooit genomen is’, zei Andrew.

De Britse pers reageerde negatief op het interview, en noemde het ‘tenenkrullend’.