Gates neemt titel van rijkste man ter wereld weer over van Bezos

Amzon-topman Jeff Bezos is niet meer de rijkste man ter wereld. Die titel is momenteel weggelegd voor Microsoft-oprichter Bill Gates, berekende persagentschap Bloomberg. Mogelijk is de wissel van de wacht wel van korte duur.

Gates en Bezos stonden de voorbije jaren bovenaan de miljardairslijsten van Bloomberg en Forbes. Volgens de Forbes-lijst was Bezos dit weekend nog nipt de allerrijkste, maar Bloomberg berekende dat het vermogen van Gates dat van Bezos licht oversteeg: 110 miljard dollar tegenover 109 miljard dollar.

Sinds enkele weken leek de wissel al op komst, want het vermogen van Bezos zakte door een koersdaling van Amazon, terwijl Microsoft sinds begin dit jaar met zowat de helft in waarde is toegenomen.

De komende weken kunnen de rollen echter weer omdraaien, afhankelijk van de evolutie van de beurskoersen van de ondernemingen van beide mannen. Ook in 2017, toen Bezos de titel overnam van Gates, speelden ze zo een tijdje haasje-over.

Gates was jarenlang de rijkste man ter wereld, maar doordat hij een deel van zijn fortuin wegschonk aan goede doelen, kromp zijn vermogen. Bezos zag de waarde van zijn bezittingen het voorbije jaar ook afnemen, maar dat is deels door zijn echtscheiding te verklaren.

Behalve Bezos en Gates is er maar één iemand met een geraamd vermogen van meer dan 100 miljard euro. Dat is de fransman Bernard Arnault, de topman van het luxeconcern LVMH.