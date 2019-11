Strandfeest vormt nieuw spoor in zoektocht naar Théo Hayez

Op de avond van de verdwijning van rugzaktoerist Théo Hayez was er een strandfeest vlakbij de plaats waar de laatste sporen van de 18-jarige Belg zijn aangetroffen. Familie en sympathisanten onderzoeken nu of hij op weg was naar dat feest. Hayez is al sinds mei vermist in Australië.

De officiële zoektocht naar Théo Hayez werd in september afgeblazen, maar vrijwilligers speuren - in samenspraak met de familie Hayez - nog steeds naar de jongeman. Zij vonden op sociale media de beelden die aantonen dat rugzaktoeristen op 31 mei, de avond waarop Hayez verdween, een feestje bouwden op Tallow Beach.

Op één foto is te zien hoe een aantal mensen een vuur hebben gebouwd vlakbij de plaats waar de pet van Hayez vijf weken later gevonden zou worden, op een ander beeld staan feestende mensen meters van de plek waar het gsm-signaal van Hayez het laatst werd opgevangen door een telefoonmast. Dat doet de vraag rijzen of de toeristen in kwestie meer weten over de verdwijning van Hayez.

Volgens een andere rugzaktoeriste zijn dat soort feestjes vrij gangbaar. ‘Het nieuws doet snel de ronde in Byron Bay als er een strandfeestje is, zeker onder rugzaktoeristen die willen feesten maar reizen op een beperkt budget.’

Sheri D’Rosario, een Australische vrijwilliger, hoopt dat deze nieuwe getuigen de zoektocht vooruit kunnen helpen. Michael Dorkhom, een neef van Hayez, deelt die hoop: ‘Dit is exact waar we op hoopten', zegt hij in Britse media.

Eerder gaf de Australische politie onderstaande beelden vrij, die werden gemaakt op 31 mei, rond 19.45 uur, de avond dat Hayez verdween.