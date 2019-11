Gent Jazz strikt Sting opnieuw: ‘Nu komt hij echt’

De Britse zanger Sting zal in 2020 zijn opwachting making op Gent Jazz. ‘Sting komt (echt) naar Gent Jazz in 2020’, laat de organisatie weten. Op 14 juli zal hij te horen zijn met zijn show ‘My Songs’.

De ticketverkoop start op 22 november om 10 uur op de website van Gent Jazz. Een ‘golden circle ticket’ kost 110 euro, een standaard ticket heeft u voor 90 euro.

‘De show neemt fans mee op een muzikale reis door de tijd’, staat te lezen in het persbericht. Hits als ‘Fields of Gold’, ‘Shape of My Heart’, ‘Roxanne’ en ‘Demolition Man’ zullen de revue passeren.

Last minute afzegging

Vorige zomer moest het Britse popicoon op het laatste moment zijn show op Gent Jazz afzeggen op doktersvoorschrift. Er kon toen geen vervangact voorzien worden door de late afzegging. Festivalgangers zouden hun ticket terugbetaald krijgen, maar dat blijft aanslepen.

Gent Jazz is verzekerd voor het geval een topper als Sting afzegt. Maar de verzekering treuzelt. En dus moet het festival om geduld vragen aan festivalgangers die volledige terugbetaling vroegen.

Wie deze zomer een ticket kocht voor het geannuleerde concert van Sting op Gent Jazz en geen of een gedeeltelijke terugbetaling vroeg, ontvangt de komende dagen een e-mail voor een exclusieve voorverkoop. Dat gaat door van 20 november (9 uur) tot 21 november (23.59 uur). Wie vragen heeft over de exclusieve voorverkoop kan een email sturen naar sting@jazz.be.

Leden van Stings fanclub krijgen eveneens de mogelijkheid om tickets in voorverkoop te kopen op www.sting.com (waar ook algemene informatie over de tour en tickets terug te vinden is).