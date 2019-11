Veiliger en minder frustrerend: straks minimaal 80 km per uur op de autosnelweg?

Terwijl Nederland de maximumsnelheid op autosnelwegen verlaagt naar 100 kilometer per uur, circuleert in ons land het wetsvoorstel om op snelwegen de minimumsnelheid op te trekken van 70 naar 80 kilometer per uur. ‘Beter voor de verkeersveiligheid’, klinkt het. Iets wat experts beamen.

Autosnelwegen kennen volgens de Belgische Wegcode zowel een maximum- als minimumsnelheid, namelijk 120 en 70 kilometer per uur. Op die manier wil de wetgever vermijden dat iemand met een slakkengangetje over de autosnelweg bolt, gelet op het gevaar voor de andere weggebruikers. Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is te traag rijden op een autosnelweg al ‘even gevaarlijk als overdreven snelheid’.

In het federale parlement is daarom nu een wetsvoorstel ingediend om de minimumsnelheid op te trekken naar 80 kilometer per uur, ‘omdat die 70 in feite gedateerd is’, zegt Frank Troosters (Vlaams Belang). ‘In vergelijking met vroeger, halen vrachtwagens gemakkelijk snelheden van zo’n 90 kilometer per uur. En als we de snelheid van de verschillende weggebruikers die op de autosnelweg rijden dichter bij elkaar brengen, is dat veel beter voor de verkeersveiligheid. Plotse uitwijkmanoeuvres – omdat het voertuig voor je veel trager rijdt – veroorzaken immers gevaarlijke situaties.’

Febetra, de federatie van de transportbedrijven, is voorstander van het idee. ‘Vrachtwagens zijn vandaag veel performanter dan vroeger. Ze halen op vlakke stukken relatief vlot de 90 kilometer per uur, waarop zij trouwens zijn begrensd’, zegt woordvoerster Isabelle De Maegt. ‘We zien langs onze kant geen praktische bezwaren.’

‘Het zou er bovendien toe leiden dat vrachtwagens – die vaak verplicht uiterst rechts moeten blijven rijden – veel minder dan vandaag worden gehinderd door erg trage voorliggers. Voor truckers is het erg frustrerend dat ze daar dan kilometers lang achter moeten blijven hangen, bijvoorbeeld omdat een inhaalverbod geldt voor camions’, zegt De Maegt.

Twee boetes per week

Ook mobiliteitsdeskundige Kris Peeters ziet enkel voordelen. ‘Wanneer de snelheden van de verschillende voertuigen op de autosnelweg dichter bij elkaar liggen, vermijd je inderdaad potentieel gevaarlijke conflicten, denk aan plotse inhaal­manoeuvres.’ Volgens Peeters stijgt ook de capaciteit van de weg, doordat er veranderingen van rijstrook gebeuren. Hij heeft het wel over een symbolische maatregel: ‘Het aantal voertuigen dat vandaag met 70 kilometer per uur over de autosnelweg rijdt, is dan ook niet dusdanig groot.’

Volgens cijfers van de federale politie worden wekelijks gemiddeld twee bestuurders beboet omdat ze minder dan 70 per uur reden op de snelweg.