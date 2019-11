Greenyard wil doorgaan zonder kapitaalverhoging

Het groente- en fruitconcern Greenyard van de familie Hein Deprez gelooft dat het in zijn herstel kan lukken zonder kapitaalverhoging en zonder verkopen van kernactiviteiten.

Wat al een tijdje in de lucht ging, is nu officieel. Hein Deprez hoopt Greenyard financieel op het rechte pad te kunnen brengen zonder dat hij de controle over zijn bedrijf verliest. Concreet komt er geen kapitaalverhoging én wordt ook de divisie blik- en bokaalgroenten niet verkocht.

Het wordt dus verder herstructureren op eigen kracht. Het is de Nederlander Marc Zwaaneveld die er in lijkt te slagen wat tot nu toe niemand bij Greenyard al eerder in lukte. In een bedrijf waar heel veel volume wordt verzet en de marges klein zijn, zorgen dat het operationeel goed draait. Stichter Hein Deprez is zelf altijd meer bezig geweest met overnames.

Wellicht verdient intern ook financiële man Geert Peeters een pluim want hij is het die ervoor pleitte Zwaaneveld binnen te brengen. In het plan Zwaaneveld moet de schuldratio van nu 7,2 verbeteren naar 4 tegen eind 2021.

Eind 2021 is een datum om te noteren want dan moeten alle schulden van Greenyard (voorlopig netto meer dan een half miljard) geherfinancierd worden. Greenyard mikt op een verbetering van de brutobedrijfswinst én een verlaging van de schulden maar geeft geen details over de uitsplitsing. ‘Dat kan je makkelijk zelf berekenen’, zei financiële man Peeters.

Greenyard verhoogde in de eerste jaarhelft die afsloot eind september de brutobedrijfswinst met 15,7 procent van 41,2 miljoen naar 47,6 miljoen of een toename met 6,4 miljoen jaar op jaar. In de tweede jaarhelft van vorig jaar (die de winterperiode omvat) kwam de brutobedrijfswinst uit op 23,3 miljoen.

Greenyard verwacht voor het hele jaar een brutobedrijfswinst van 88 miljoen tot 93 miljoen euro. Bij het middenpunt van die vork houdt dat een verbetering in tot 42,9 miljoen euro voor de tweede jaarhelft.