Doden en gewonden bij schietpartij footballparty in Californië

Bij een schietpartij in Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, zijn zondag (plaatselijke tijd) vier mensen doodgeschoten. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Nog eens zes anderen raakten gewond.

In de stad, ten zuidoosten van San Francisco, waren familie en vrienden, in totaal zowat 35 mensen, in de tuin aan het kijken naar een footballmatch. Een onbekend iemand drong binnen in de tuin en opende omstreeks 18.00 uur plaatselijke tijd het vuur. Mogelijk waren er meerdere daders, hij of zij wist(en) te ontkomen.

De politie probeert de verdachte(n) te vinden dankzij bewakingscamera’s en navraag bij de buren.

Drie mannen waren al dood bij aankomst van de hulpdiensten, een vierde overleed in het ziekenhuis. De andere gewonden zouden het incident overleven en herstellen in het ziekenhuis.

Alle neergeschoten mensen zijn tussen 25 en 30 jaar oud. Waarmee is gevuurd is nog onduidelijk, net als het motief.