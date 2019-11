Welshman Gerwyn Price verlengt titel Grand Slam of Darts met zeges tegen Van Gerwen en Wright

De 34-jarige Welshman Gerwyn Price (PDC-3) heeft zondag in het Engelse Wolverhampton voor het tweede jaar op rij het Grand Slam of Darts gewonnen. In de finale versloeg The Iceman de Schot Peter Wright (PDC-7) met 16-6. De voormalige rubyspeler liet daarbij een gemiddelde van 107,86 optekenen, tegen 96,28 voor Wright.

Met zijn 16-12 zege in de halve finale tegen Michael van Gerwen (PDC-1) zal Price ook bijzonder opgetogen geweest zijn. In achttien vorige duels had hij niet één keer kunnen winnen van de Nederlander. Wright plaatste zich voor de finale door Glen Durrant (PDC-31) met 16-11 te verslaan.

Price hield aan de zege 150.000 euro over, Wright moest het met 75.000 euro stellen. Vorig jaar won Price in de finale met 16-13 van de Schot Gary Anderson (PDC-5), die toen in de halve finales Van Gerwen uitgeschakeld had. Van Gerwen won het toernooi wel in 2015, 2016 en 2017. (belga)