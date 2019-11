Bloomberg verontschuldigt zich voor politie-aanpak die Latino's en zwarten viseerde

Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York en hoogstwaarschijnlijk Democratisch presidentskandidaat, verontschuldigt zich bij de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap voor de ‘stop-en-fouilleerpraktijk'.

Bloomberg was twaalf jaar burgemeester van New York. Lange tijd verdedigde hij 'stop-en-fouilleer' (stop and fisk) als een efficiënte politiepraktijk, die volgens hem levens redde.

De aanpak piekte in 2011, toen maar liefst 644.000 mensen op basis daarvan werden tegengehouden en gefouilleerd. In vele gevallen gebeurde dat zogenaamd om naar illegale wapens te zoeken

Een studie van de non-profit organisatie Center for Constitutional Rights bracht in 2009 echter aan het licht dat de Latino’s en zwarten negen keer meer de kans liepen te worden gestopt dan blanken. Zelfs nadat een federale rechter in 2013 oordeelde dat de aanpak de rechten van etnische minderheden schond, bleef Bloomberg de praktijk verdedigen.

Het mea culpa kwam er tijdens een bezoek zondag aan een overwegend Afrikaans-Amerikaanse kerk. ‘Ik had het mis. En het spijt me’, gaf Bloomberg toe, volgens The New York Times. De verandering in Bloombergs visie komt er nu de selfmade miljardair een gooi naar het Amerikaans presidentschap overweegt. In de strijd om de Democratische nominatie is de stem van de Afrikaans-Amerikaanse kiezer van groot belang.

Bloomberg beseft naar eigen zeggen dat een beleid op basis van stop-en-fouilleer het vertrouwen van het publiek heeft ondermijnd. Hij probeert nu om dat vertrouwen terug te winnen.