Politie van Hongkong sluit universiteit af, burgers schieten studenten te hulp

De politie van Hongkong heeft maandag honderden demonstranten opgesloten in de Polytechnische Universiteit van Hongkong. Dat gebeurde na twee opeenvolgende dagen van confrontaties die de vrees voor een bloedige afloop voedden.

De voorbije dagen kwam het tot hevige clashes tussen demonstranten aan de Polytechnische Universiteit en de politie, die het waterkanon en gepantserde voertuigen inzette. Toen de politie uiteindelijk de gebarricadeerde ingang van de universiteit naderde, trokken de demonstranten zich terug op de campus terwijl ze aan de toegangspoort en aan de loopbrug grote branden aanstaken.

's Nachts stroomden duizenden inwoners en demonstranten toe naar verschillende districten rond de universiteit. Ze probeerden zich een weg te banen door de oproerpolitie om de opgesloten studenten ter hulp te schieten.

Maandagochtend heerste grote onzekerheid op de campus. Sommige studenten ondernamen pogingen om het complex te verlaten. Ze droegen gasmaskers en open paraplu's terwijl ze de politie hen trachtte terug te dringen met traangas. Honderden anderen versterkten de barricades, droegen dozen met benzinebommen rond en bereidden zich met andere wapens voor op een operatie om hen te ontzetten.

De politie riep de zogenaamde relschoppers op om hun ‘dodelijke’ wapens neer te leggen. De demonstranten kregen ook de waarschuwing om het geweld te staken. Dat zou immers met geweld worden beantwoord en indien nodig zou de politie daarbij ook echte kogels gebruiken. De demonstranten lieten echter weten dat ze net op buitensporig politiegeweld reageren.

'Bloedbad voorkomen'

Hongkong, een voormalige Britse kolonie, kampt met de zwaarste politieke crisis sinds haar teruggave aan China in 1997. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger. Ze protesteren tegen de regering van Carrie Lam en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong.

Intussen mengde voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken Malcolm Rifkind zich in het discours. Hij verklaarde: ‘De Chief Executive van Hongkong heeft de verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om een ??bloedbad te voorkomen. Ze moet de politie oproepen tot terughoudendheid.’

Het geweld in Hongkong vormt de grootste uitdaging voor de Chinese president Xi Jinping sinds hij in 2012 aan de macht kwam. Xi zegde al dat hij ervan overtuigd is dat de regering van Hongkong de crisis kan oplossen.

Aanwezigheid Chinese soldaten

Zondag werden in de buurt van de Polytechnische Universiteit echter Chinese soldaten opgemerkt die de ontwikkelingen met een verrekijker volgden. Sommige van hen droegen oproeruitrusting. Zaterdag waren ook al Chinese troepen in de straten van Hongkong te zien terwijl ze met emmers en bezems puin ruimden.

Sinds 1997 is het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) slechts eenmaal in de straten van Hongkong verschenen, namelijk vorig jaar, om na een tyfoon het puin te helpen ruimen. De aanwezigheid van de Chinese soldaten riskeert de controverse over de status van Hongkong als een autonoom gebied aan te wakkeren.