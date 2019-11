Max Verstappen tijdens GP van Brazilië verkozen tot 'Driver of The Day'

Max Verstappen is tijdens de GP van Brazilië door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Na een ijzersterke race won Max Verstappen niet alleen de Braziliaanse GP, de Nederlander werd door de F1-fans ook nog eens verkozen tot 'Driver of The Day'. Enigszins opmerkelijk is die verkiezing ondanks zijn oververdiende overwinning nochtans wel.

Verstappen reed dan wel een ijzersterke race, dat kan op zijn minst ook gezegd worden van de Spanjaard Carlos Sainz. Sainz startte de race als twintigste en reed van op de allerlaatste plaats naar het podium.

De Spanjaard kon echter op minder stemmen dan Verstappen rekenen en grijpt dus naast de titel van 'Driver of The Day'. Erger voor Sainz is dat hij zijn allereerste podiumplaats in de Formule 1 niet meteen na de race op het podium mocht vieren.

Sainz kreeg de podiumplaats immers pas nadat Lewis Hamilton bestraft werd en hij zo van de vierde naar de derde plaats mocht opschuiven. De podiumceremonie was dan echter al lang voorbij.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

GP van Singapore: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Sebastian Vettel

GP van Japan: Valtteri Bottas

GP van Mexico: Max Verstappen

GP van de USA: Alex Albon

GP van Brazilië: Max Verstappen

