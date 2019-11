Ex-burgemeester Bloomberg excuseert zich voor discriminerende politiepraktijk in New York

Michael Bloomberg, gewezen burgemeester van New York, heeft zondag zijn excuses aangeboden voor een omstreden maatregel die tot een discriminerend optreden van de politie heeft geleid. De verontschuldigen van Bloomberg wakkeren het vermoeden aan dat hij zich kandidaat zal stellen bij de komende presidentsverkiezingen.

Bloomberg voerde in 2003 als burgemeester het zogenaamde ‘stop and frisk’-beleid in om de criminaliteit in New York aan te pakken. Politieagenten kregen daardoor de mogelijkheid om mensen willekeurig tegen te houden en te fouilleren. Er kwam veel kritiek op, omdat het in de praktijk vooral zwarten en latino’s waren die gecontroleerd werden. De maatregel werd in 2014, toen Bill de Blasio burgemeester was geworden, weer ingetrokken.

‘Moeilijk gehad ongelijk toe te geven’

Tot nu toe had Bloomberg zijn beleid altijd verdedigd. Maar tijdens een toespraak in Brooklyn, in een kerk die voornamelijk door Afro-Amerikaanse burgers wordt bezocht, heeft hij nu toch zijn excuses aangeboden.

‘Ik heb het lange tijd moeilijk gehad om tegenover mezelf toe te geven dat ik ongelijk had’, zo verklaart hij zijn bocht van 180 graden. ‘Ons doel was om mensenlevens te redden. Maar de feiten tonen aan dat te veel onschuldigen werden geviseerd, en dat daarbij te veel zwarten en latino’s waren. Dat was misschien het geval voor sommigen van jullie.’

Presidentskandidaat?

De plaats en het tijdstip van de verontschuldigen, versterken het vermoeden dat de 77-jarige Bloomberg zich mogelijk in de strijd om het presidentschap gaat werpen. Net als vier jaar geleden, toen hij uiteindelijk besliste om niet als onafhankelijk kandidaat deel te nemen, doet hij erg geheimzinnig over een mogelijke kandidatuur.

Bloomberg zou mogelijk proberen om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen binnen te halen. De voorbije dagen nam hij al enkele stappen om deel te kunnen nemen aan de voorverkiezingen in Alabama en Arkansas, twee staten die een vroege deadline voor de kandidaturen hebben ingesteld.

Bloomberg is een van de rijkste mensen ter wereld. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op meer dan 50 miljard dollar.