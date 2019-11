Leopold wint op de valreep bij Beerschot

Op de zevende speeldag in de Belgian Men Hockey League is Leopold zondag met 1-2 gaan winnen op het veld van Beerschot. Pas in de slotseconden van de wedstrijd bezorgde Max Plennevaux zijn team op strafcorner de zege. Tom Boon had de bezoekers uit Ukkel in de 11e minuut op strafcorner op voorsprong gebracht, Maxime Capelle zorgde in de 32e minuut voor de 1-1 ruststand.

De zege brengt Leopold in de stand wat dichter bij La Gantoise, dat 1-1 gelijkspeelde in Leuven. Ook Oree - Racing eindigde op een 1-1 gelijkspel. Antwerp moest in een derby tegen Braxgata een 1-5 nederlaag slikken. Herakles verloor met 1-3 van Dragons. Gent blijft met 17 punten leider in groep A, voor Leopold (16), Oree (13), Dragons (12), Braxgata (9) en Namen (0).

In groep B wipte Waterloo Ducks dankzij een 2-12 zege in Namen over Beerschot naar de eerste plaats. Met 15 punten heeft Waterloo twee punten voor op Beerschot (13). Dan volgen Racing (11), Leuven (8), Herakles (7) en Antwerp (0).