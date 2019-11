Sammy Mahdi herverkozen als voorzitter van Jong CD&V

Sammy Mahdi is herverkozen als voorzitter van Jong CD&V. Mahdi was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Er is ook een nieuw nationaal bureau verkozen.

‘Voor het eerst is het bureau paritair samengesteld, er raakten vijf mannen en vijf vrouwen verkozen’, zegt Mahdi.

Sammy Mahdi werd twee jaar geleden voor het eerst jongerenvoorzitter en doet er nu dus in principe twee jaar bij. Hij is ook één van de zeven kandidaten om nationaal voorzitter te worden. De resultaten van de eerste ronde in die verkiezingen worden maandag bekendgemaakt. ‘Als ik tot nationaal voorzitter verkozen wordt, zal er voor de jongeren een interimvoorzitter aangeduid worden en volgen er binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen voor Jong CD&V’, zegt Mahdi.