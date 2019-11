Kirsten Flipkens wint in Houston tweede WTA-toernooi in haar carrière

Kirsten Flipkens (WTA-94) heeft zondag het WTA 125k Series-toernooi van Houston (125.000 dollar) gewonnen. In de finale van het hardcourttoernooi in Texas nam de 33-jarige Antwerpse met 7-6 (7/4) en 6-4 de maat van de Amerikaanse CoCo Vandeweghe (WTA-197).

De 27-jarige Vandeweghe was in 2017 halvefinaliste op het Australian en het US Open en schopte het tot de negende plaats op de WTA-ranglijst. Tussen september 2018 en juli 2019 laste ze echter een pauze in haar carrière in.

Het is de eerste keer dat Flipkens een toernooi in de 125k Series wint. In 2012 bracht ze in Quebec wel een WTA-toernooi op haar palmares. Daarnaast was ze drie keer runner-up: in 2013 en 2018 in Rosmalen en in 2016 in Monterrey.

Op de WTA-ranglijst maakt Flipkens een mooie sprong naar de 70e plaats. .