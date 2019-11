Duel in Nederlandse tweede klasse even stilgelegd wegens racisme

Het duel uit de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, tussen FC Den Bosch en Excelsior is zondag enige tijd stilgelegd. Dat gebeurde nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door aanhangers van de thuisclub vanaf de tribune racistisch was bejegend.

Er klonken vanaf de tribunes sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden als Mendes Moreira aan de bal was. Scheidsrechters Laurens Gerrets probeerde eerst met de geviseerde Excelsior-speler te praten, maar die was zo van de kaart dat de arbiter de aanvoerders erbij haalde. De flink aangeslagen Mendes Moreira moest door medespelers tot rust worden gebracht.

‘Ik heb daarop besloten de wedstrijd stil te leggen’, aldus Gerrets. ‘Na overleg in de catacomben gaan we toch weer beginnen. Ik heb de keuze bij Excelsior gelegd. Zij wilden verder. Ik hoop dat het nu stopt’, aldus Gerrets bij FOX Sports. De stand was op dat moment 1-1. Kort voor rust zette Mendes Moreira de Rotterdammers op voorsprong. De partij eindigde uiteindelijk op 3-3.