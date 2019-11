Child Focus lanceert campagne tegen kindermisbruik met ‘pornofilm Goedele Liekens’

Ter gelegenheid van de Europese dag van de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik, lanceert Child Focus een harde campagne. Met de medewerking van Goedele Liekens.

Seksuologe Goedele Liekens had vrijdag aangekondigd dat ze haar eerste pornofilm zou maken ‘om een groot misverstand de wereld uit te helpen’. Die film blijkt nu echter een expliciete reconstructie (door volwassenen) van seksueel kindermisbruik te zijn, gebaseerd op echte beelden van kindermisbruik die onderschept werden. De film maakt deel uit van een campagne tegen kindermisbruik.

Volgens Child Focus stijgt het aantal meldingen van beelden van misbruik exponentieel, zowel wereldwijd als in België. Vorig jaar kreeg Child Focus 1.728 meldingen binnen (dat is 136 procent meer dan het jaar voordien), waarvan er 530 als seksueel misbruik van kinderen werden gekwalificeerd. Liekens is als klinisch psychologe, seksuologe en politica al langer betrokken bij de strijd tegen seksueel misbruik en is onder meer ook Goodwill ambassadrice bij de VN. Samen met Child Focus wil ze de problematiek onder de aandacht brengen.

Kinderporno is geen porno

Door beelden die via het meldpunt binnenkwamen te laten naspelen door volwassenen, wil de organisatie zowel het grote publiek als de beleidsmakers wakker schudden en duidelijk maken dat kinderporno geen porno is. ‘Elke foto of video is het bewijs van vreselijk seksueel misbruik waarbij kinderen van vlees en bloed betrokken zijn’, klinkt het op Childfocus.be. ‘Achter elk beeld schuilt een misbruikt kind, een slachtoffer dat er nooit meer in slaagt om deze gebeurtenis te vergeten en het misbruik voor het leven meesleurt, zeker als het weet dat er beelden van bestaan die blijven circuleren.’

• Wie beelden van kindermisbruik zou zien, kan dat melden op de stopchildporno.be.