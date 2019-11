Max Verstappen wint Grote Prijs van Brazilië na spectaculaire finish: Ferrari’s rijden elkaar uit de race, Gasly en Sainz op het podium

Max Verstappen heeft wraak genomen voor zijn gemiste zege in Brazilië van vorig jaar. De Nederlander won de Grote Prijs op Interlagos na een ongelooflijke finish, die gekruid werd door twee safety cars. Een daarvan werd veroorzaakt door de beide Ferrari’s, die elkaar kort voor het einde uit de race knalden. Pierre Gasly werd in de Toro Rosso (!) tweede voor de McLaren van Carlos Sainz Jr., die als laatste was vertrokken. Het meest verrassende Formule 1-podium in jaren, daar bestaat geen twijfel over.

Vorig jaar leek Max Verstappen op Interlagos onderweg naar een onverwachte zege, maar door een botsing met achterligger en kartrivaal Esteban Ocon zag de Nederlander met Vlaamse roots die overwinning uit handen glippen. Maar een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, en Verstappen zette op zaterdag een belangrijke stap naar winst door de pole position te veroveren. Maar met meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) meteen achter hem, beloofde dat geen makkelijke opdracht te worden.

Foto: AP

Bij de start behield Verstappen eenvoudig zijn leiderspositie. Vettel kwam minder goed weg en verloor zijn tweede plaats aan Hamilton. Charles Leclerc (Ferrari), door een gridstraf pas als veertiende vertrokken, begon meteen aan een inhaalrace en deed dat met verve. Na tien ronden lag de jonge Monegask al zesde en kon hij op jacht naar de andere toppers. In het middenveld liep het intussen verkeerd bij Kevin Magnussen (Haas) en Daniel Ricciardo (Renault) die met elkaar botsten. Ricciardo mocht prompt een nieuwe neus gaan halen.

Pitstops

Helemaal voorin was het wachten op de eerste pitstops. Max Verstappen leek iets meer te sukkelen met zijn banden dan eerste achtervolger Hamilton, en dus kwam de Nederlander in ronde 20 als eerste naar binnen voor vers rubber. Daarbij kwam Verstappen goed weg, want hij werd aan het einde van de pits de pas afgesneden door de Williams van Robert Kubica. Hamilton profiteerde optimaal door een ronde later zijn pitstop te maken en de leiding over te nemen. Maar dat liet Verstappen niet zomaar gebeuren: aan het einde van de ronde nam hij prompt de positie van de Brit terug. De twee waren toen allebei net langs Charles Leclerc gegaan.

Foto: AFP

Sebastian Vettel reed door de pitstops van zijn concurrenten even aan de leiding, maar in ronde 25 kwam ook de Duitser verse banden halen. Valtteri Bottas kwam een ronde later harde banden halen, Leclerc - die op de mediums gestart was - deed nog enkele ronden later hetzelfde. En zo begon een langgerekte tweede stint, waarbij het wachten was op de volgende reeks pitstops. Die werd verrassend op gang getrapt door Bottas in ronde 42. Hamilton volgde in ronde 43, Verstappen in ronde 44: beiden kozen voor mediums. Vettel kwam zo opnieuw aan de leiding.

Rokende Bottas

In ronde 49 kwam Vettel opnieuw binnen voor verse banden. Maar intussen was de aandacht opgeschoven naar de andere Ferrari: Leclerc slaagde er rondenlang in om de snellere Bottas achter zich te houden. Tot het noodlot bij die laatste toesloeg: Bottas moest zijn anders zo betrouwbare Mercedes rokend parkeren. Dat deed de Fin op een al met al veilige plek, maar tot eenieders verbazing werd de safety car op de baan geroepen.

Foto: Photo News

Red Bull reageerde agressief door Verstappen meteen naar binnen te roepen voor verse banden, terwijl Hamilton het omgekeerde deed en geen pitstop maakte. Ook de net gestopte Vettel kwam niet naar binnen. Alexander Albon deed dat wel met de andere Red Bull, net als Leclerc. En zo klitte alles weer samen: het enthousiaste Braziliaanse publiek kreeg een extra spannende finish.

Ferrari’s, Hamilton én Albon botsen

Bij de herstart ging Verstappen meteen buitenom voorbij leider Hamilton, terwijl teamgenoot Albon hetzelfde deed bij Sebastian Vettel. Zo lagen de Red Bulls plots op plaatsen één en drie. Maar Vettel weigerde zich gewonnen te geven en zette de onervaren Albon onder druk. En ook Leclerc kwam opzetten. Toen gebeurde het ondenkbare. De twee Ferrari’s gingen met elkaar in duel en maakten contact. De races van beide rode wagens zaten er meteen op: de safety car kwam voor de tweede keer de baan op. Hamilton maakte daarvan gebruik om nieuwe banden te halen.

Pas in ronde 70 werd de race weer hervat, waardoor er nog twee ronden geracet kon worden. En ook daarin liep het mis: Hamilton tikte Albon eraf, waardoor uitgerekend Pierre Gasly - door Albon vervangen bij Red Bull - op het podium belandde. De Fransman werd tweede en kon Hamilton op de streep nog afhouden. Hamilton werd als derde geklasseerd, maar kreeg na afloop nog een tijdstraf van vijf seconden. Daardoor kwam Carlos Sainz Jr., die nota bene als allerlaatste was gestart, met de McLaren op het podium.

Voor Pierre Gasly en Carlos Sainz Jr. is het hun allereerste podiumplaats in de Formule 1. Voor Toro Rosso is het nog maar het derde podium ooit en tevens het tweede dit seizoen. Ook voor McLaren is het reden tot blijdschap, want de podiumplaats van Sainz Jr. is de eerste sinds de Grote Prijs van Australië 2014, nu al bijna zes jaar geleden.

Ook bij Alfa Romeo was het feest met plaatsen vier en vijf voor Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Daniel Ricciardo (Renault) kwam na zijn aanvaring alsnog op de zesde plaats terecht, terwijl Hamilton na zijn tijdstraf pas zevende is. Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point) en Daniil Kvyat (Toro Rosso) scoorden de overige punten.

Foto: AFP