Belgian Cats vegen de vloer aan met zwak Finland en starten EK-kwalificatie met perfect rapport

De Belgian Cats hebben ook hun tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De Belgische basketbalsters lieten geen spaander heel van Finland, vooraf al aangekondigd als het zwakke broertje in de groep. Aan de rust leidden de Cats al met 30-42, na de pauze schakelden Meesseman en co zowaar nog een versnelling hoger. België won uiteindelijk met 58-85.

LEES OOK. Bondscoach Philip Mestdagh ziet thuisvoordeel in Oostende als “bijkomende motivatie” voor Belgian Cats richting Tokio 2020

De Belgische vrouwen, nummer vijf van het voorbije EK, kwam in het Finse Espoo niet in de problemen tegen het zwakke broertje in poule G. Het team van Philip Mestdagh leidde met 13-20 na het eerste quarter. De Finnen stribbelden nog wat tegen, maar bij de rust keken ze toch al tegen een twaalfpuntenkloof aan. Het derde quarter wonnen de Belgian Cats met 9-34, waarna ze hun voet van het gaspedaal haalden.

Emma Meesseman was andermaal de uitblinker met 32 punten. Verder plukte ze zeven rebounds en was ze goed voor vier assists.

Meesseman was alweer niet te stuiten. Foto: BELGA

Donderdag openden de Belgian Cats in Charleroi de EK-kwalificatiecampagne met een 83-66 zege tegen Oekraïne, Finland ging met 71-48 onderuit bij Portugal. Zondagavond ontvangt Oekraïne Portugal. De volgende speeldag is voorzien op 12 november 2020, dan trekken de Belgen naar Portugal.

De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes stoten door naar de EK-eindronde. Begin februari 2020 werken de Belgian Cats het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi in Oostende af.