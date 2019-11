In de allerlaatste spurt: Kenny De Ketele en Robbe Ghys winnen spannende zesdaagse met halve wiellengte voorsprong

Het was een finale die tot de allerlaatste meters spannend bleef, maar de eindzege in de Zesdaagse van Gent gaat naar het duo De Ketele/Ghys. Het was De Ketele die in de allerlaatste sprint met een halve wiellengte voorsprong de maat haalde van Jasper De Buyst, die samen met partner Tosh van der Sande op amper vijf punten strandt en zo tweede werd.