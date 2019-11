Ook in Hamme staat er geen maat op Mathieu van der Poel, Aerts en Iserbyt grote verliezers

Vijf crossen gereden, vijf keer gewonnen. Ook in de Flandriencross van Hamme stond er zondagnamiddag geen maat op een voorlopig onklopbare Mathieu van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen reed van bij de start aan de leiding en kwam met 40 seconden voorsprong als eerste over de streep. Laurens Sweeck werd tweede, Tim Merlier derde. Eli Iserbyt, leider in de DVV-trofee, werd vijfde op 1 minuut en 9 seconden.

“Kwart voor vijf. Een kwartiertje later dan maandagochtend.” Mathieu van der Poel zei het met de glimlach na de lange verplaatsing uit het Tsjechische Tabor, waar hij gisteren Eli Iserbyt versloeg in de Wereldbekercross. Tijdens de DVV-manche in Hamme zouden zij opnieuw nauwlettend in het oog gehouden worden: Iserbyt won de eerste manche op de Koppenberg en had daardoor vijf minuten voorsprong op Van der Poel, die er niet deelnam. Aan de wereldkampioen om in Hamme aan die achterstand te knabbelen.

Bliksemstart

Mathieu van der Poel liet er geen gras over groeien en nam meteen de kop bij de start, waarmee hij ook de 15 bonificatieseconden van de Quick Start pakte voor Aerts en Iserbyt. Van der Poel nam Aerts nog even mee en zag nadien Sweeck, Vanthourenhout en Merlier aansluiten. Op het einde van ronde drie koos de wereldkampioen het ruime sop.

In de resterende zes rondes leek een eenvoudige solo in de maak, maar zo makkelijk ging het vandaag niet voor VDP. Laurens Sweeck hield rondenlang de druk hoog en bleef op enkele seconden hangen. Aerts en Merlier vochten intussen een duel uit voor de derde plaats. Voor klassementsleider Eli Iserbyt bleek al snel dat het geen goede dag zou worden: hij verloor elke ronde tijd en moest na halfweg al bijna een minuut prijsgeven.

Aerts verliest meer dan een minuut door pech

In de voorlaatste ronde kraakte Sweeck dan toch en kon Van der Poel wat meer voorsprong nemen. De strijd om plek drie werd intussen beslist door materiaalpech: Aerts moest tot drie keer toe van de fiets, verloor meer dan een minuut en belandde zo zelfs achter Michael Vanthourenhout, die eerder in de wedstrijd met een zadelbreuk te maken kreeg.

Van der Poel kon in de slotronde zijn voorsprong nog stevig uitbreiden: de wereldkampioen won uiteindelijk met 40 seconden voorsprong op Sweeck, Merlier kwam op 1’03” als derde over de streep. Lars van der Haar strandde op enkele seconden van het podium, Eli Iserbyt finishte op 1’09” als vijfde en moet in totaal (door de bonificaties) 1’19” prijsgeven op Van der Poel. Toon Aerts kwam na al zijn pech als tiende over de finish, op 2’10” van Van der Poel.