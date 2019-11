De 28-jarige Victor Campenaerts heeft zondag het record op de 5.000 meter in het Gents Kuipke verbeterd.

Tijdens de Zesdaagse van Gent viel Campenaerts het record (6:13.56) van Dirk Baert aan. Baert zette die chrono neer op 27 november 1981. De werelduurrecordhouder klaarde de klus in 5:51.00 en is nu de nieuwe recordhouder over de 5.000 meter in het Kuipke.

