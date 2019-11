Code geel: KMI waarschuwt voor veel neerslag, en zelfs gladheid door sneeuw

Het KMI waarschuwt voor zware regenval in delen van land. Onder meer in Limburg wordt code geel afgekondigd: daar kan tot 25 liter regen per vierkante meter vallen.

Zondagavond trekt een storing ons land binnen vanaf de Duitse grens. De neerslag breidt zich de volgende nacht uit in westelijke richting. Ook maandag blijft dezelfde storing actief in onze streken. In het oosten van het land kan er tijdens deze perioden veel neerslag vallen. Dat meldt het KMI zondagmiddag.

Voor drie provincies geldt code geel. Tussen zondag 21 uur en maandag 21 uur kan in de provincie Limburg 25 liter regen per vierkante meter vallen en plaatselijk zelfs meer. Voor de provincie Luik geldt dezelfde voorspelling en voor de provincie Luxemburg verwacht het KMI 20 tot plaatselijk 25 liter per vierkante meter.

Code oranje voor sneeuw

In de provincies Luik en Luxemburg kondigt het KMI zelfs code oranje af. Daar zal boven 500 meter sneeuw vallen die zal blijven liggen. Er wordt dan ook gewaarschuwd voor gladheid door de sneeuw. Na de middag zou de neerslag in de provincies Luik, Luxemburg en Namen overgaan in smeltende sneeuw.

Dag per dag

Zondagavond en volgende nacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. Een neerslagzone breidt zich uit van het oosten naar het centrum van het land. Boven 500 m valt er overwegend sneeuw en kan er een accumulatie optreden van 10 cm of meer. Elders is de Ardennen is het smeltende sneeuw, in Laag- en Midden-België gewoon regen.

Maandag is het zwaarbewolkt met perioden van regen en buien, in Hoog-België valt er smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen is het uitkijken voor gladde wegen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Dinsdag is er eerst nog veel bewolking met hier en daar enkele buitjes, met een winterse karakter ten zuiden van Samber en Maas. In de loop van de dag wordt het overwegend droog met breder wordende opklaringen. Maxima van 0 tot 7 graden.

Woensdag is het droog met in de meeste streken brede opklaringen. In de loop van de namiddag bereiken lage wolken mogelijk het oosten van het land. Maxima van 1 tot 7 graden.

Donderdag nadert een storing vanuit Frankrijk. De opklaringen maken geleidelijk plaats voor veel bewolking maar overdag zou het nog droog blijven. Het wordt wel zachter met maxima van 2 tot 9 graden. In de nacht naar vrijdag volgt er regen.