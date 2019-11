Pijlen, katapulten en molotovcocktails: protesten in Hongkong draaien uit op geweld

Ook vandaag is het onrustig in de Chinese stadstaat Hongkong. Bij de rellen nabij de Chinese University of Hongkong, die bezet wordt door tegenstanders van de regering en Peking, kreeg een agent een pijl in het been.

De politie zette het waterkanon in tegen de demonstranten. Agenten vuurden rubberen kogels af en gebruikten traangas om de menigte uiteen te drijven. Volgens de politie vuurde een van de demonstranten een pijl af, die in het been van een agent belandde. Demonstranten gebruikten ook katapulten en molotovcocktails tegen de politie.

Ze blokkeerden de strategische Cross Harbour tunnel, nabij de campus van de prestigieuze Chinese University of Hongkongop schiereiland Kowloon. Het is een van de drie tunnels die toegang geeft tot de stad van 7,5 miljoen inwoners. Door de tunnel te blokkeren, hoopt het Hongkongse pro-onafhankelijkheidskamp bij te dragen tot een blokkade, die de economie van de vroegere Britse kolonie wurgt.

Steeds gewelddadiger

Gisteren was het vrij rustig in Hongkong, maar ’s avonds laaiden de rellen opnieuw op. De autoriteiten kondigden al aan dat scholen en kribbes maandag opnieuw dicht blijven. Het protest is intussen 23 weken aan de gang. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger. De demonstranten protesteren tegen de regering van Carrie Lam en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatig hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.