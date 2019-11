Deal bijna afgerond: Duitser Hannes Wolf maandag nieuwe trainer van KRC Genk

Is Limburg maandag opnieuw een (Duitse) Wolf rijker? Het ziet ernaar uit, want de Limburgse club wil dan de onderhandelingen met de 38-jarige Duitse trainer Hannes Wolf afronden. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Nadat de pistes Hasi en Brys – beiden nog onder contract bij Al-Raed en STVV - praktisch onhaalbaar bleken, geraakten de gesprekken met de Duitser dit weekend in een stroomversnelling.

De zoektocht van KRC Genk naar een opvolger voor de vorige week ontslagen trainer Felice Mazzu lijkt bijna ten einde. Wouter Vrancken, Marc Brys en Besnik Hasi stonden op het verlanglijstje, maar uiteindelijk lijkt Hannes Wolf te zullen halen.

Mochten de onderhandelingen goed blijven opschieten, dan kunnen beide partijen maandag tot een officieel akkoord komen, weet Het Belang van Limburg. In dat geval kan Wolf dinsdag bij de hervatting van de trainingen al voor de spelersgroep staan én officieel voorgesteld worden.

Ex-coach van Stuttgart en Hamburg

Duitse collega’s vergelijken Wolf met Leipzig-trainer Julian Nagelsmann. Beiden speelden nooit op hoog niveau, maar raakten op jonge leeftijd verknocht aan coaching. Hun methode staat in het teken van data en openstaan voor vernieuwing.

Wolf wil agressief en dominant voetbal spelen, maar kende wisselend succes. In zijn eerste klus als hoofdtrainer hielp hij Stuttgart aan promotie naar de Bundesliga, een paar maanden later werd hij ontslagen. HSV Hamburg bood hem een nieuwe kans. Nadat hij er in het voorbije seizoen niet in geslaagd was om met de traditieclub te stijgen, mocht hij ook daar beschikken.