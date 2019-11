De Block: ‘Ik kan burgemeesters pas verwittigen over komst asielcentrum, nadat contract getekend is’

In De Zevende Dag verdedigde minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) haar werkwijze bij de opening van nieuwe asielcentra. Die was onder vuur komen te liggen na de brand in Bilzen.

De Block bevestigde dat het geplande asielcentrum in Bilzen - ondanks de brand die er vorige week gesticht werd - zal opengaan. ‘Hieraan toegeven is capituleren’, zei ze. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Het stopt hier en nu.’

Maar de opening zal wel nog niet voor meteen zijn. ‘Het is een utopie te denken dat dat nog dit jaar lukt’, zei De Block. ‘Er is veel werk aan de locatie.’ Zo zal onder meer het volledige dak vervangen moeten worden, omdat gisteren bleek dat daarin asbest aanwezig is. Daarom zoekt De Block intussen naar een alternatieve locatie.

‘Ik moet elke maand zo’n 500 tot 700 nieuwe opvangplaatsen openen’, zei ze. ‘In Bilzen vallen er nu 130 plaatsen weg. Die moeten we nu elders zoeken.’ De Block kijkt intussen ook naar tenten en containers om de aanzwellende opvangcrisis het hoofd te bieden. Die is het gevolg van een toename van het aantal asielaanvragen, maar vooral van een lange doorlooptijd van de dossiers.

‘Werken al dertig jaar zo’

Ook in De Zevende Dag verweet voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) De Block dat ze te weinig uitleg geeft aan de bevolking, vóór de inplanting van een asielcentrum. ‘Als staatssecretaris moet je opdagen en uitleggen wat er aan de hand is’, zei hij.

De Block pikte die kritiek niet. ‘Ik bel systematisch zelf alle burgemeesters op om hen op de hoogte te brengen’, zei ze. ‘Ik sta altijd voor hen ter beschikking. Maar ik kan burgemeesters pas verwittigen, nadat er al een contract getekend is. We gaan niet heel het land op stelten zetten met geruchten dat er ergens een centrum zou komen. We werken al dertig jaar op die manier. Maar nu is er meer angst en vrees. Die wordt ook gevoed. Ze zeggen dat die mensen verkrachters zijn. Dat is niet zo. Verkrachters zitten in de gevangenis.’