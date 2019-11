Een man heeft een bijzondere ijsschijf gefilmd in de Amerikaanse staat Maine. Zo'n ijsschijf ontstaat door temperatuurverschillen in het water van een rivier. Dit exemplaar, dat u in de video hierboven ziet, heeft een diameter van liefst 24 meter.

Dit voorjaar was er in Maine een nog veel groter exemplaar te zien. De ijsschijf die toen viraal ging, had een diameter van 90 meter.